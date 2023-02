Ukrainischer Generalkonsul: Heute ist Deutschland blau-gelb

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der ukrainische Generalkonsul in Frankfurt, Vadym Kostiuk, hat am ersten Jahrestag des Kriegsbeginns für Solidarität und Unterstützung aus Deutschland für die Ukrainer gedankt. „Heute ist Deutschland blau-gelb“ sagte er am Freitagabend bei einer Veranstaltung in der Frankfurter Paulskirche mit Blick auf die zahlreichen Solidaritätsveranstaltungen in ganz Deutschland, darunter auch in mehreren hessischen Städten. „Wir sind viele. Man hört uns. Man sieht uns“, sagte Kostiuk.