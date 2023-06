Umfrage: Wie die Hessen zurzeit wählen würden

Wiesbaden. Alle fünf Jahre wird in Hessen ein neues Parlament gewählt. Viel häufiger aber fragen Meinungsforschungsinstitute, oft im Auftrag von Medienhäusern, den Wählerwillen ab. Die gängige Frage lautet: „Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?“ In der folgenden Grafik sehen Sie, was die befragten Wahlberechtigten in Hessen zuletzt angegeben haben.