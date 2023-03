Umfrage zur Frankfurter OB-Wahl: Becker und Josef vorne

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Kurz vor der Wahl einer neuen Oberbürgermeisterin oder eines neuen Oberbürgermeisters in Frankfurt liegen Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD) einer Umfrage zufolge fast gleichauf vorne. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild“ kommt der frühere Bürgermeister und Stadtkämmerer Becker unter den Befragten, die wählen wollen und Kandidaten genannt haben, auf 32,8 Prozent. Der Planungsdezernent Josef erreicht 32,2 Prozent.