Uni-Leitung verteidigt Strafantrag nach Hörsaalbesetzung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Frankfurter Goethe-Universität hat den Strafantrag gegen Klima-Aktivisten nach der Besetzung eines Hörsaals verteidigt. Uni-Kanzler Albrecht Fester habe mit den Besetzern früh in Kontakt gestanden und mehrfach angeboten, die Aktion in einen anderen Hörsaal am Campus Bockenheim zu verlagern, teilte die Universität am Mittwoch mit. Die Aktivisten hätten sich jedoch geweigert und hätten in einem der größten Hörsäle am Campus Westend bleiben wollen. „Im Zuge der Besetzung mussten daher über den Tag hinweg zahlreiche Lehrveranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmenden in andere Räumlichkeiten verlegt oder abgesagt werden“, hieß es in einer Stellungnahme der Universität vom Mittwoch.