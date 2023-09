Uniklinik-Chef: Gesundheitsreformen „an einem Stück denken“

Das geplante Digitalisierungsgesetz sei „ganz wesentlich“, sagte Graf. Ohne elektronische Patientenakte seien die beiden anderen Reformen in der Umsetzung sehr viel schwieriger. Es sei „ein wesentlicher Mangel“ des deutschen Gesundheitssystems, dass ein Arzt nicht sehen könne, was andere Kollegen zuvor schon gemacht haben. Müsse ein Befund vom Universitätsklinikum an ein kleineres Krankenhaus innerhalb Frankfurts weitergegeben werden, „dann stecken wir das in ein Kuvert und schicken einen berittenen Boten“.