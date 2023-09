Vater in Haft in Kairo - Familie im Hungerstreik

Kairo/Frankfurt (dpa) - . Eine in Frankfurt am Main lebende Deutsch-Ägypterin, die für scharfe Kritik an Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi bekannt wurde, ist nach der Verhaftung ihres Vaters in Ägypten in einen Hungerstreik getreten. Auch ihr Bruder beteilige sich an dem Protest, sagte Fagr Eladly der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Beide halten sich derzeit in Kairo auf und fordern dort die „sofortige Freilassung“ ihres Vaters. „Wir sind tief besorgt über seine Gesundheit und sein Wohlbefinden während dieser schwierigen Zeit.“