Vater von Hanauer Attentäter in Haft - säumige Geldstrafe

Hanau (dpa/lhe) - . Nachdem er eine gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht gezahlt hat, ist der Vater des Hanauer Attentäters in Haft genommen worden. Gegen den Mann sei am Vortag aufgrund eines rechtskräftigen Strafbefehls des Amtsgerichts Hanau ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Hanau am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte hessenschau.de darüber berichtet. Der Mann sei noch am Mittwoch nahe seiner Wohnung auf der Straße festgenommen worden. Er befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.