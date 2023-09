Verbrechen und Anschläge: Landtag diskutiert über Waffen

CDU-Innenminister Peter Beuth beklagte dagegen, dass die Berliner Ampelregierung diese bundesweiten Regelungen immer noch nicht verschärft habe. Das derzeitige Waffenrecht erlaube es in bestimmten Situationen nicht, jemandem sofort eine Waffe wegzunehmen. Mit Blick auf Terror betonte Beuth: „Waffen haben nichts in den Händen von Extremisten zu suchen.“ Diese dürften sie nicht bekommen können. Am 8. Oktober ist in Hessen Landtagswahl.