Verdi kündigt Warnstreiks im hessischen Nahverkehr an

Die Aktion soll gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, die für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufrufen. In Hessen seien größere Kundgebungen in Frankfurt und Kassel geplant. Daran will sich Verdi nach eigenen Angaben beteiligen. Die Gewerkschaft will damit den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen.