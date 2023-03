Verdi kündigt weitere Warnstreiks an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit einer Ausweitung von Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit um die Beschäftigten von Bund und Kommunen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. So würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einzelnen Städten der Landkreise Hochtaunus, Maintaunus und Wetterau am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Frankfurt mit.