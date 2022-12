Verfassungsschutz hatte Lübcke-Mörder nicht auf dem Schirm

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Verfassungsschutz (LfV) hat laut eines Insiders den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten mindestens in den Jahren 2011 bis 2016 nicht auf dem Schirm gehabt. „Der Name Stephan Ernst sagte mir nichts, ich habe ihn erstmals im Zusammenhang mit der Ermordung gehört“, sagte der damalige Leiter der Nachrichtenbeschaffung beim LfV am Mittwoch im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden.