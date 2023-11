Verkehrswende mit Hindernissen

Gießen/Marburg/Frankfurt (dpa/lhe) - . Mehr Radwege, mehr Platz für den Fußverkehr - dafür weniger Autos in der Stadt: In vielen hessischen Kommunen vollzieht sich ein allmählicher Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen. Dies stößt auf Zustimmung, ruft aber auch Widerstand hervor. Die Konflikte in den Städten seien bundesweit mehr oder weniger ähnlich, sagt Mobilitäts-Expertin Anne Klein-Hitpaß vom Deutschen Institut für Urbanistik. Ein Überblick über die Situation in Gießen, Marburg und Frankfurt: