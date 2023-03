Versammlung nimmt Text zu geschlechtlicher Vielfalt an

Vorausgegangen war eine teils emotionsgeladene Diskussion - zumal in der vierten Synodalversammlung im vergangenen Herbst ein Grundtext zu einem ähnlichen Thema am Veto der Bischöfe gescheitert war. Während vereinzelte Bischöfe kritisch von „Genderideologie“ sprachen, bezeichneten sich andere als Lernende. Übereinstimmung herrschte in der Debatte, dass sich nicht-binäre, Trans- und intergeschlechtliche Menschen in der Kirche heimisch und angenommen fühlen sollten.