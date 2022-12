Veteran aus Weltkrieg: Letzter „Dambuster“ gestorben

London (dpa) - . Der letzte Überlebende der in Großbritannien legendären „Dambuster“-Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg ist tot. Wie britische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Familienangehörige berichteten, starb George Leonard „Johnny“ Johnson am Mittwoch im Alter von 101 Jahren in Bristol. Er war der letzte Teilnehmer einer spektakulären „Dammbrecher“-Operation der Royal Air Force, bei der mehrere Talsperren in Deutschland bombardiert wurden.