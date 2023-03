Viele Busse und Bahnen stehen am Freitag in Hessen still

Wiesbaden (dpa/lhe) – . Zahlreiche Bus- und Bahnlinien werden in Hessens Städten aufgrund der angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an diesem Freitag ausfallen. In Frankfurt stehen voraussichtlich alle U-Bahnen und Straßenbahnen für 24 Stunden ersatzlos still, wie die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) am Mittwoch mitteilten. Demnach wird vor allem das Bestreiken der U-Bahn viele Fahrgäste „schmerzhaft treffen“. Alternativen sollen die S-Bahnen, Regionalzüge und Buslinien des Frankfurter Nahverkehrsnetzes bieten. Die seien am Freitag planmäßig unterwegs.