Viele Teilzeitbeschäftigte in der hessischen Altenpflege

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei den Pflegeberufen in Hessen sind für die ambulante Versorgung der Patienten die Beschäftigten überwiegend in Teilzeit im Einsatz. Dabei sei die höchste Teilzeitquote bei den Altenpflegehelferinnen und -helfern registriert worden, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mit. Der Minister berief sich bei seinen Angaben auf den hessischen Pflegemonitor mit den letzten amtlichen Zahlen von Ende 2019.