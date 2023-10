Viele Wolken und Schauer in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen erwarten in den kommenden Tagen trübe Aussichten. Der Sonntag wird bedeckt und gebietsweise regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Gewitter seien am Nachmittag und Abend nicht ausgeschlossen. Zudem weht ein frischer Südwestwind mit gebietsweise starken und im Bergland auch stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 12 bis 8 Grad und es bleibt nass.