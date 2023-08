Vogelsberger Naturschützer kritisieren Rhein-Main-Gebiet

Bis in die 90er Jahre hat die Grundwasserentnahme nach Angaben der SGV in den großen Gewinnungsgebieten im Vogelsberg zu erheblichen Schäden geführt. Wegen des Klimawandels werde die Grundwasserneubildung in den Mittelgebirgen Prognosen zufolge nicht so stark sein wie ursprünglich angenommen. Um das ökologische Risiko für wasserabhängige Biotope zu senken, müsse die Grundwasserentnahme auf das unbedingt notwendige Minimum beschränkt werden. „Nicht die Ergiebigkeit eines Brunnens ist das Maß, sondern die Frage, was gibt der Naturraum her, ohne trocken zu fallen“, erklärte SVG-Gründungsmitglied Hans Otto Wack, der auch wissenschaftlicher Berater der Organisation ist.