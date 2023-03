Vor Bau von Riederwaldtunnel: Suche nach Heldbockkäfern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Vor Beginn der Bauarbeiten am Riederwaldtunnel und dem Ausbau der A66 im Osten Frankfurts soll das eventuelle Vorkommen des seltenen Eichenheldbockkäfers in dem Gebiet geprüft werden. Dabei sollen auch Spürhunde eingesetzt werden, kündigten Sprecher der Autobahngesellschaft am Dienstag in Frankfurt an. Die Kartierung des Gebiets solle im April beginnen, das Gutachten voraussichtlich im Herbst vorliegen. Währenddessen werde es auch eine Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde geben.