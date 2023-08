VRM-Live-Talk: Verfolgen Sie das erste Triell zur Hessenwahl

Wiesbaden. Wer soll künftig das Land reagieren? Amtsinhaber Boris Rhein (CDU), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) oder Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne)? Geht die seit 24 Jahren anhaltende Vorherrschaft der CDU weiter? Zieht Faeser von Berlin nach Wiesbaden? Gibt es den ersten grünen Ministerpräsidenten in Hessen? Am 8. Oktober fällt die Entscheidung, rund 4,3 Millionen Hessen sind zur Wahl aufgerufen. Der Wahlkampf geht also in seine heiße Phase. Zum ersten Triell der drei Spitzenkandidaten kommt es an diesem Freitag auf dem Podium der VRM: Um 18.30 Uhr treten Rhein, Faeser und Al-Wazir im Foyer des Wiesbadener Staatstheaters gegeneinander an. Rund 150 Zuhörer werden vor Ort dabei sein, zudem bietet die VRM einen Live-Stream zu der Podiumsdiskussion an. Verfolgen Sie diesen am Abend hier: