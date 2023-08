VRM-Live-Talk zur Hessenwahl: Schicken Sie uns Ihre Fragen

Wiesbaden. Bildung, Verkehr, Wohnen, Sicherheit - es gibt viele spannende Themen im Vorfeld der Landtagswahl in Hessen (8. Oktober). Wie will der künftige Ministerpräsident die Probleme im Land lösen? Welche Ideen gibt es? All dem gehen wir am Freitag, 1. September (18.30 Uhr) in unserem VRM-Live-Talk im Wiesbadener Staatstheater im Gespräch mit den Spitzenkandidaten Nancy Faeser (SPD), Boris Rhein (CDU) und Tarek Al-Wazir (Grüne) nach.