Wachsende Schülerzahlen - Großer Bedarf an Vorlaufkursen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Schülerzahlen in Hessen wachsen zum neuen Schuljahr 2023/2024 erneut deutlich. Wenn am kommenden Montag an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen der Unterricht nach den Sommerferien wieder startet, werden insgesamt rund 798.000 Kinder und Jugendliche in den Klassen sitzen. Das teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag in Wiesbaden mit. Im Schuljahr 2022/2023 waren es noch 16.000 weniger Schülerinnen und Schüler gewesen, seit dem Schuljahr 2018/2019 ist die Gesamtzahl an den 1800 Schulen um rund 40.000 gestiegen.