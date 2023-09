Wahlen: CDU ist auch in zwei neuen Umfragen klare Favoritin

Mainz/Köln (dpa/lhe) - . Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Hessen liegt die CDU auch in zwei neuen Umfragen deutlich vorne. Beim Platz zwei zeichnet sich weiterhin ein Dreikampf zwischen Grünen, SPD und AfD ab. Die Ergebnisse beider Umfragen weichen bei den Parteien jeweils nur um höchstens einen Prozentpunkt voneinander ab. Die Wahl in Hessen ist am übernächsten Sonntag, 8. Oktober, wenn ebenso in Bayern ein neuer Landtag bestimmt wird. Beide Wahlen gelten auch als Stimmungstest für die Bundespolitik.