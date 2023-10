Wahlkampfendspurt bei FDP und Grünen in Hessen

In Hessen wird am Sonntag ein neuer Landtag bestimmt. Bei einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa lag die mit den Grünen regierende CDU um Ministerpräsident Boris Rhein klar vorne (31 Prozent). Bei Platz zwei zeichnete sich ein Dreikampf zwischen Grünen, SPD und AfD ab - die demnach alle auf 16 Prozent kamen. Die FDP muss um ihren Wiedereinzug ins Parlament bangen. Sie verlor in der Umfrage im Vergleich zum September einen Punkt und kam nur noch auf fünf Prozent.