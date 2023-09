Wahlkampfpanne bei der Hessen-SPD – durch eine Verwechslung

Degen erklärt: „Unser politisches Ziel ist, mit der Teilnahme an Kommunalwahlen die Möglichkeit zur politischen Teilhabe für Nicht-EU-Ausländer zu verbessern, die seit vielen Jahren rechtmäßig in Hessen leben, die integriert sind und die sich in ihrer Kommune engagieren wollen. Die Betreffenden sollen unter den genannten Voraussetzungen gleichgestellt werden mit hier lebenden Bürgerinnen und Bürgern aus den Staaten der EU, die bereits seit 1992 in Deutschland ein Wahlrecht bei Kommunalwahlen haben, auch wenn sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.“ Er betont: „Die Regelung soll nur für Nicht-EU-Ausländer gelten, die einen unbefristeten Aufenthaltstitel besitzen.“