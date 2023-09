Wahlplakate für die Hessenwahl: Wer darf was?

Ab wann dürfen vor der Wahl Plakate aufgehängt werden?

Meist entbrennt mit dem Startschuss zur Plakatierung auch ein Wettlauf der Parteien um die besten Plätze. Beim Zeitpunkt gibt es in Hessen eine große Spanne: Das Verkehrsministerium hat für alle Bundes- und Landesstraßen bestimmt, dass Plakate hier frühestens zwei Monate vorm Wahltag aufgehängt werden dürfen. In den Kommunen ist das aber wieder ganz unterschiedlich geregelt. So dürfen die Parteien etwa in der Landeshauptstadt bereits seit exakt 25. August, 20 Uhr, mit Plakaten für sich werben. In Frankfurt und Darmstadt hingegen ist dies erst sechs Wochen vorm Termin erlaubt, also seit Sonntag, 27. August. In der Stadt Offenbach sind Wahlplakate exakt „43 Tage vor der Wahl ab 8 Uhr“ zugelassen. In anderen Kommunen dürfen Plakate sogar erst vier Wochen vorm Wahltermin am 8. Oktober aufgehängt werden. Teils setzen sogar Gemeinden innerhalb desselben Kreises unterschiedliche Fristen, wie im Lahn-Dill-Kreis, kritisiert Sommer. „Für uns bedeutet dies dann, dass wir in ein und dasselbe Gebiet häufiger fahren müssen – zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das ist organisatorisch und personell ein enormer Aufwand.“