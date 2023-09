Wahlumfrage: SPD, Grüne und AfD im Dreikampf um Platz zwei

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die CDU liegt knapp einen Monat vor der Landtagswahl in Hessen laut einer Umfrage von Infratest-dimap weiterhin in der Wählergunst klar vorn. Wäre am Sonntag Landtagswahl, kämen die Christdemokraten auf 31 Prozent der Stimmen. Das wäre nach dem am Donnerstag veröffentlichten „Hessentrend“ im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) ein Rückgang von einem Prozentpunkt im Vergleich zu der hr-Umfrage vom März.