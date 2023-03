Warnstreiks an Klinikum vor Gesprächsrunde ausgeweitet

Bei den Gesprächen will die Gewerkschaft unter anderem erreichen, dass für die mehr als 7000 nicht-ärztlichen Beschäftigten in den einzelnen Bereichen des Klinikums jeweils eine Mindest-Schichtbesetzung festgeschrieben wird. Falls diese unterschritten wird, soll es Belastungspunkte geben, die in Freizeit umgesetzt werden können, wie Dzewas-Rehm erläuterte. Eine ähnliche Regelung war zuletzt auch für das Universitätsklinikum Frankfurt vereinbart worden. Ein grundsätzlicher Rahmen für die Forderungen sei bereits in die erste Gesprächsrunde am 16. Februar eingeflossen, an diesem Donnerstag sollen nun konkrete, auf die einzelnen Bereiche zugeschnittene Forderungen vorgelegt werden.