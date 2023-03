Warnstreiks in kommunalen Kitas in Hessen

Die Arbeitsbelastung in den Kitas sei - wie in allen sozialen Berufen - groß, erklärte auch die Fraktionsvorsitzende und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Lisa Gnadl. „Um den fordernden Berufsalltag bewältigen zu können, ohne die eigene Gesundheit zu riskieren, reduzieren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitszeit.“ Doch auf diese Weise verschärfe sich der ohnehin bestehende Mangel an qualifizierten Erzieherinnen und Erziehern, „denen wiederum am Ende ihres Berufslebens ein Leben mit prekären Renten oder gar die Altersarmut droht“, betonte Gnadl. Es gehe darum, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern.