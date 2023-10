Warum Asylverfahren in Hessen besonders lange dauern

Aber woran liegt es, dass die Asylverfahren vor hessischen Verwaltungsgerichten so lange dauern? Für die Asylbewerber bedeutet die Wartezeit aufreibende Ungewissheit und gleichzeitig ist die Belastung in den Kommunen hoch, weil sie die Menschen unterbringen müssen. An der Personalausstattung hänge es nicht, erklärt das Justizministerium, die Belastungsquote der Verwaltungsrichter lag im vergangenen Jahr lediglich bei etwa 90 Prozent. „Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Hessen weist derzeit keine Überlast auf.“ Die Gerichte würden aber derzeit einen großen Berg an bislang unerledigten Verfahren bearbeiten.