Wechsel im Vorstand der Grünen Jugend Hessen

Einstimmig verabschiedet wurde der Leitantrag mit dem Titel „Lebenswerte Zukunft - Here we come“. Darin fordert die Grüne Jugend Hessen eine Kursänderung für mehr soziale Gerechtigkeit. „Die Verarmung und Marginalisierung von weiten Teilen der Gesellschaft ist demokratiegefährdend“, heißt es in dem Antrag.