Welthungerhilfe wird 60 - Durch Ukraine auch Europa-Projekte

„Das macht auch vieles zunichte, was sich in den Ländern bereits entwickelt hat“, sagt Thieme mit Blick auf Länder wie Mali oder Äthiopien mit der Konfliktregion Tigray. Dabei könne man gerade in den Projektgebieten in Afrika sehen, „wie wichtig Frieden für Entwicklung ist“. Auch Konflikte um Rohstoffe, wie etwa in der Demokratischen Republik Kongo drohten die betroffenen Länder in ihrer Entwicklung zurückzuwerfen.