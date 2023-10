Widerstand bei der Linkspartei gegen Peter Feldmann

Frankfurt. Ist er jetzt bei den Linken oder bleibt der Ex-Sozialdemokrat parteilos? Peter Feldmann hat mal wieder für mächtig Wirbel gesorgt: Bei einer von ihm initiierten Pressekonferenz in der vergangenen Woche verkündigte der 65-Jährige bereits seinen Eintritt in die Linkspartei – musste dann aber zurückrudern, als die Linken verkündeten, es läge zwar ein Mitgliedsantrag vor, Mitglied wäre Feldmann aber mitnichten. „Es bestehen erhebliche Vorbehalte gegen eine Mitgliedschaft“, twitterte der hessische Landesverband und betonte: „Eine Entscheidung bleibt den zuständigen Gremien vorbehalten.“ In der Partei gebe es Widerstand gegen die Mitgliedschaft Feldmanns, der rund 50 Jahre Mitglied bei den Sozialdemokraten war.