Wie gut ist Hessen auf Waldbrände vorbereitet?

Herr Lauer, bislang mussten die Feuerwehren vor allem brennende Häuser löschen, in den vergangenen Monaten kommt es immer häufiger zu Waldbränden. Wie unterscheidet sich die Brandbekämpfung hier?

Der Unterschied zum Brand in einem Gebäude: Dort wissen wir zwar auch nie so genau, welche Gefahren uns erwarten. Aber wir können das Brandgeschehen in der Regel räumlich gut eingrenzen. Waldbrände sind nicht so berechenbar. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle: Welcher Baumbestand ist es – sehr harzige Bäume können sich schneller entzünden. Beim Brand am Altkönig haben wir gerade erst wieder bemerkt, welche Rolle die Topografie spielt: Wenn wir Steillagen haben, ist eine direkte Brandbekämpfung schwierig, weil wir schlecht rankommen. Und auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit nach oben ist dann relativ hoch – ein Feuer kann sehr schnell den Berg „rauflaufen“. Der Wind macht uns die größten Probleme, er weht ja nicht beständig in eine Richtung. Je nach Intensität des Waldbrands können dabei auch starke Wechselwinde entstehen. Dann ist es für Feuerwehrleute, die im Nahbereich eingesetzt werden, gefährlich, weil ihnen der Weg abgeschnitten werden kann. In Kanada, Amerika oder Südeuropa kommen immer wieder Einsatzkräfte ums Leben, weil sie vom Feuer eingeschlossen wurden.