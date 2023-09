Wie Wohnungslose an der Landtagswahl teilnehmen können

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wohnungslose Menschen können sich noch bis Mitte September in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen, um an der hessischen Landtagswahl teilzunehmen. „Es ist von großer Bedeutung, dass Menschen ohne festen Wohnsitz ihr Wahlrecht aktiv ausüben“, sagte Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W). So hätten die Entscheidungen der Landesparlamente unmittelbare Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche der Betroffenen.