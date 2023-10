Wiesbaden bietet Online-Anmeldung nach Wohnsitzwechsel an

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - . Eine Nummer ziehen und dann ewig langes Warten auf dem Behördenflur - solche Szenen sollen in Hessen für einige Formalitäten bald der Vergangenheit angehören. Die Landeshauptstadt Wiesbaden sieht sich als Vorreiterin und bietet seit Donnerstag einen neuen Online-Service für das An- oder Ummelden des Wohnsitzes an. Damit könne diese Verpflichtung bequemer und effizienter erledigt werden, erläuterte Ordnungsdezernentin Maral Koohestanian (Volt). Wer in Deutschland umzieht, muss dies innerhalb von 14 Tagen beim Bürgerbüro melden.