Windenergie nimmt in Hessen Fahrt auf

Ursache für den neuen Schwung dürften zahlreiche Neuregelungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene sein. Welchen Anteil Änderungen in Hessen haben, lässt sich schwer messen. Allerdings werden einige landesspezifische Änderungen geholfen haben. Al-Wazir nennt Beispiele: „Wir haben das an der Genehmigung beteiligte Personal in den Regierungspräsidien in den letzten drei Jahren um ein Drittel aufgestockt, es wurde ein weiterer Wind-Senat beim Verwaltungsgerichtshof Kassel eingerichtet und wir haben den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Hessen gesetzlich so verankert, dass er im überragenden öffentlichen Interesse liegt.“