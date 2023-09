Wirbel um Schifffahrt mit Faeser möglichst ohne Männer

Frankfurt/Main (dpa) - . Eine geplante Wahlkampfveranstaltung in Hessen auf einem Schiff mit SPD-Spitzenpolitikerinnen und rund 200 weiteren Frauen sorgt für Wirbel, weil Männer möglichst nicht an Bord kommen sollen. Die hessische SPD schrieb in ihrer Einladung zu der Veranstaltung am Samstag (30.9.) mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und drei Ministerpräsidentinnen: „Mit Blick auf die ausschließlich weiblichen Gäste der Schifffahrt fänden wir es thematisch stimmig, wenn auch die Presseplätze mit Frauen besetzt würden.“ Männliche Pressevertreter würden aber nicht abgewiesen. Der Vorsitzende der hessischen Landespressekonferenz (LPK), Ewald Hetrodt, sagte daraufhin dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Das ist nicht lustig, sondern ein Anschlag auf die Freiheit der Presse.“