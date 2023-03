Wissler: Spekulationen um neue Partei nicht hilfreich

Wetzlar (dpa) - . Linke-Chefin Janine Wissler hat sich kritisch zu den Spekulationen um die Gründung einer neuen Partei durch die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht geäußert. Die Linke habe „ein gutes Programm, wir haben wichtige Ziele und das Kokettieren mit neuen Parteien finde ich da nicht hilfreich“, sagte Wissler am Samstag am Rande eines außerordentlichen Parteitags der hessischen Linke in Wetzlar. Zugleich machte sie deutlich, sie kenne „keine genauen Pläne“ und „keine Bestrebungen dahingehend“.