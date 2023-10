Wo in Hessen Steuergeld verschwendet wird

Ebenfalls um einen Bus es bei einem Fall in Wetzlar – wenn auch in deutlich kleinerer Dimension. Ein Shuttle-Bus in Wetzlar, der über drei Monate hinweg fast ohne Fahrgäste unterwegs ist, obwohl er für die Bürger kostenlos ist. Da hätte die Stadt früher die Notbremse ziehen müssen, meint der BdSt: „40.000 Euro für ein unausgereiftes Shuttlebus-Angebot, an dem von vornherein kein Bedarf bestand, sind eine überflüssige Ausgabe.“ Die Stadt Wetzlar und somit die Steuerzahler wären vermutlich sogar günstiger „gefahren“, hätten sie den paar Fahrgästen eine Taxifahrt spendiert. Kritisiert wird, dass Wetzlar vorab den Bedarf nicht eruiert hätte – der kleine Bus sollte wegen einer temporär angespannten Parksituation in der Altstadt (durch Baumaßnahmen und ein geschlossenes Parkhaus) kostenfrei Fahrgäste von mehreren weiter entfernten Parkplätzen in die Altstadt bringen. Zudem wurde das Angebot nicht beworben, was dazu führte, dass auch nach zwei Monaten nur zwischen drei und 15 Personen am Tag das Angebot nutzten.