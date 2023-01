Wölfe werden wieder in der Region heimisch

Mainz/Wiesbaden. Der Wolf kehrt in die Region zurück: Nachdem die Tiere mehr als ein Jahrhundert ausgerottet waren, sind in den vergangenen zwei Jahren hier sogar Welpen gezeugt worden. So hat es beispielsweise in den hessischen Territorien Rüdesheim und Wildflecken sowie in dem Bereich des Stölzinger Gebirges Nachwuchs gegeben – in Rüdesheim sogar bereits zum zweiten Mal. Auch im rheinland-pfälzischen „Leuscheider Rudel” im nördlichen Westerwald hat es sowohl 2020 und 2021 Nachwuchs gegeben. Es besteht mittlerweile aus bis zu 13 Tieren.