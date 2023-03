ZdK-Chefin appelliert: Reformen nicht verweigern

Nach ihrer Überzeugung lösten die deutschen Katholiken die Erwartungen des Papstes ein, indem sie ihre Verantwortung für die Kirche ernst nähmen. „Man kann sagen, dass unsere Lebensprägung in Deutschland eine andere ist als die eines Argentiniers mit italienischen Wurzeln. Jorge Bergoglio hat sich bravourös den Herausforderungen gestellt, die er als Priester und Bischof in Argentinien hatte. Er hat sich auch politisch entschieden. Wir treffen ebenfalls Entscheidungen. Solche, die bei uns in Deutschland aktuell wichtig sind, um die Kirche hierzulande zu einem Zukunftsprojekt zu machen.“