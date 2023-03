ZdK-Präsidentin kritisiert Vatikan wegen Reformkurs

Die fünfte und letzte Synodalversammlung im Rahmen des seit 2019 laufenden Reformprozesses Synodaler Weg findet von Donnerstag (9.3.) bis Samstag in Frankfurt statt. Der Synodale Weg strebt eine Erneuerung in vier Bereichen an: bei der Position der Frau, der katholischen Sexualmoral, dem Umgang mit Macht und dem Pflichtzölibat, der verpflichtenden Ehelosigkeit der Priester.