Zehn Jahre Rechtsanspruch: Kitaplätze für Einjährige

Was kostet ein Betreuungsplatz?

In Rheinland-Pfalz sind alle Kinder zwischen zwei Jahren und Schuleintritt von Gebühren befreit, egal, ob sie in einen Kindergarten oder eine Krippe gehen. Für Kinder in der Kindertagespflege (Tagesmutter/Tagesvater) fallen weiterhin Gebühren an. Für die Mittagsverpflegung und ähnliches müssen die Eltern weiterhin bezahlen. Betreut werden die Kinder bis zu sieben Stunden täglich. In Hessen gehen Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt kostenlos in den Kindergarten. In Frankfurt dürfen seit kurzem auch Zweijährige ohne Gebühren in die Krippe gehen. Die Träger in Hessen regeln selbst die Betreuungszeiten.