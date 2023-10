„ZeiLe“ feiert Projektstart 2023 im VRM-Druckzentrum

Erstmals lud die VRM die Teilnehmer von „ZeiLe“ in das Herzstück der eigenen Zeitungsproduktion ein, um den Start des Leseprojektes zu feiern. Seit 2006 bietet die VRM jungen Lesern aus Hessen und Rheinland-Pfalz zwölf Monate den kostenlosen Zugang zu Nachrichten-Portalen ihrer lokalen Tageszeitungen. Die Kosten dafür tragen die jeweiligen Ausbildungsbetriebe, die sie für „ZeiLe“ anmelden. Dabei richtet sich das Projekt explizit an alle Branchen in der Region.