„Zeit für Bildungswende“: Proteste in hessischen Städten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zum Weltkindertag haben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer in Hessen für eine bessere Bildung demonstriert. Bei einer Demonstration mit anschließender Kundgebung in Frankfurt zählte die Polizei am Mittwochnachmittag knapp 500 Menschen, die Organisatoren sprachen von 1000 Teilnehmenden. Aber auch in Kassel, Gießen, Fulda, und Darmstadt wurden Protestaktionen organisiert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich hessenweit rund 2500 Menschen.