„Zeit für gute Bildung“: Gewerkschaft kündigt Proteste an

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . Angesichts der „desolaten Situation“ an hessischen Schulen haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und weitere Initiativen Proteste angekündigt. So sollen am 20. September in Frankfurt, Kassel, Gießen, Fulda, und Darmstadt Großdemonstrationen organisiert werden, wie die GEW, der Landeselternbeirat und die Landesschüler*innenvertretung am Dienstag gemeinsam in Frankfurt mitteilten. Die Proteste sind für den Nachmittag geplant.