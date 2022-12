Zukunft von Uni-Klinik: Opposition sieht offene Fragen

Es sei zwar ein positives Signal für die Gesundheitsversorgung in Mittelhessen sowie für die Beschäftigten, dass eine Einigung in Sicht sei, erklärte die wissenschafts- und hochschulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Lisa Deißler. Allerdings habe die Landesregierung in ihrer Erklärung wesentliche Fragen offengelassen. Ausdrücklich begrüße man neue Investitionszusagen, dazu bedürfe es aber noch einiger Erläuterungen von Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne), so Deißler.