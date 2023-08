Zwölf Prozent der Lehrerschaft an Grundschulen ist männlich

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Kultusministerium wünscht sich mehr Männer in den Lehrerkollegien an Grundschulen. Der Anteil männlicher Lehrkräfte an öffentlichen Grundschulen betrug zum Stichtag 1. Oktober 2022 knapp zwölf Prozent, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Rainer Rahn in Wiesbaden hervorgeht. Der Anteil männlicher Schulleiter von allen Schuleiterinnen und Schulleitern an öffentlichen Grundschulen lag demnach bei gut 14 Prozent.