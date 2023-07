31 Jahre hinter Gittern – ein Ex-Gefängnisleiter erzählt

Wie stark hat das Problem der Unterbringung von psychisch kranken Straftätern zugenommen?

Der Anteil der Gefangenen mit psychischen Auffälligkeiten hat im Laufe der Jahre zugenommen – das wird auch sichtbar an den steigenden Ausgaben für Psychopharmaka in den Anstalten. Zum einen ist eine solche Zunahme der psychischen Auffälligkeiten ja in der gesamten Gesellschaft zu beobachten. Zum anderen werden psychiatrische Erkrankungen auch durch den langjährigen Konsum von härteren Drogen verursacht. Zudem sind psychiatrische Auffälligkeiten auch häufig bei Gefangenen mit Migrationshintergrund zu sehen: Viele bringen Kriegserfahrungen oder traumatische Erlebnisse von der Flucht mit, hatten vielleicht auch schon in der Heimat Schwierigkeiten. Bei einigen Asylbewerbern kommt noch die psychische Belastung durch die häufig langanhaltende, unsichere Situation hinzu, ob man in Deutschland bleiben darf oder nicht.